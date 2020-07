Emanuelson en FC Utrecht met elkaar in gesprek, kans aanblijven Bahebeck kleiner

De situatie van de 27-jarige Bahebeck is gecompliceerder. De Fransman traint niet meer mee en zou elk moment ergens anders kunnen tekenen. Het is niet uitgesloten dat technisch directeur Jordy Zuidam hem een nieuwe aanbieding doet, maar tegelijkertijd is er financiële ruimte ontstaan door het wegvallen van het salaris van Bahebeck én is Zuidam druk bezig met aanvallende versterking. Daniël Arzani (21) traint al mee in afwachting van zijn werkvergunning en wordt normaal gesproken spoedig gepresenteerd. De Australische aanvaller wordt gehuurd van Manchester City. Daarnaast is FC Utrecht bezig met het binnenhalen van Mimoun Mahi (26), die nog in dienst is van FC Zürich. Of er dan nog ruimte is voor Bahebeck, een speler die met zijn blessuregevoeligheid bepaald geen garantie is voor veel speelminuten, is maar sterk de vraag.