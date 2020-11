Elia tegen Van Gangelen en Perez: ‘Zo triest dat jullie mij proberen belachelijk te maken’

Elia stapte na de wedstrijd in Zwolle naar de cameraman langs de lijn. Volgens Van Gangelen zou de Utrecht-speler aan de man hebben gevraagd waarom hij werd gevolgd. ,,Hij was er niet van gediend’’, zei de presentator.

Elia vertelt zijn versie van het verhaal: ,,Ik vroeg de cameraman: ‘Heb jij een oortje in? Ik zei: ‘Want ik dacht dat FOX Sports misschien aan jou vroeg om specifiek mij te filmen.’ Dat is het enige wat ik heb hem heb gevraagd. Hij zei: ‘Nee, echt niet.’ Dus ik zei: ‘Oké, fijne avond.’ En nogmaals, normaal zou ik dit nooit doen, maar ik zie dat bepaalde mensen op tv altijd wel wat hebben te zeggen. Het is nooit goed, dus ik laat ze ook gewoon.”