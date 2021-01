Elia-loos FC Utrecht op koers voor recordaantal remises in eredivisieseizoen

De laatste twee wedstrijden redde FC Utrecht ver in blessuretijd een punt, tegen AZ door Adrián Dalmau (2-2) en afgelopen zaterdag tegen FC Groningen, ook 2-2, door Gyrano Kerk. Een opluchting, dat zeker, maar zaterdag kwam al snel het besef dat je met wéér een punt niet zo veel opschiet.

Het was alweer het negende (!) gelijkspel in vijftien eredivisiewedstrijden. Dat flikte FC Utrecht nooit eerder. Sterker nog, maar vijf keer eerder kwam het voor dat een eredivisieteam minimaal negen keer gelijkspeelde na vijftien duels. GVVV (1967/1968) en FC Groningen (1982/1983) kregen het voor elkaar om tien keer te remiseren in vijftien wedstrijden. In dit tempo gaat FC Utrecht het recordaantal gelijke spelen verbreken, dat in handen is van Sparta, PEC Zwolle en FC Twente (34 eredivisiewedstrijden, 18 gelijke spelen).

FC Utrecht won pas drie keer dit eredivisieseizoen en deed zichzelf vaak tekort door kansen te missen en, zoals tegen FC Groningen, te makkelijk weggegeven tegendoelpunten. De club staat vrij roemloos tiende, trainer René Hake won maar één van zijn negen duels en FC Utrecht stond pas 194 minuten op voorsprong in de competitie. Vaak was FC Utrecht de betere ploeg, maar het blijft wachten op een keer een overtuigende of verrassende zege.

Een stuntje bij eredivisiesensatie Vitesse morgenavond zou een welkom duwtje in de rug kunnen zijn. FC Utrecht moet die uitdaging aan zonder Eljero Elia, die met een hamstringblessure uitviel tegen FC Groningen. Hij is vandaag nagekeken in het ziekenhuis en is de komende weken uitgeschakeld. Ook voor verdedigers Tommy St. Jago en Emil Bergström komt het duel te vroeg, al zijn zij allebei weer individueel aan het trainen. Voor keeper Maarten Paes geldt hetzelfde. Bij Vitesse ontbreekt de geblesseerde Noorse middenvelder Sondre Tronstad.

Eljero Elia reageerde op Instagram na het nieuws van zijn blessure: ,,Je kan niet winnen van de persoon die niet opgeeft.”

