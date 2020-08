Elia doet aangifte tegen racistische twitteraar

Interview Elia verrast met clubkeuze: ‘FC Utrecht is geen Nederland­se top, maar kan het wel worden’

14:55 Eljero Elia poseerde vanmiddag, toch wel enigszins verrassend, in het shirt van zijn nieuwe club FC Utrecht. Lucratieve aanbiedingen liet de 33-jarige aanvaller uit Voorburg links liggen om weer in Nederland te kunnen spelen en wonen. ,,FC Utrecht is geen Nederlandse top, maar kan het wel worden.”