Elia boos na teleurstellende start: ‘Die oude Elia komt wel joh, geen zorgen’

De oud-speler van ADO Den Haag, FC Twente, HSV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Basaksehir begon vanavond niet in de basis. Zijn coach John van den Brom gaf voor de wedstrijd al aan dat Elia slechts een halfuur kon spelen. ,,Hij heeft nog een paar weken nodig om helemaal top te zijn", zei Van den Brom.



Het werd slechts een klein kwartiertje, met blessuretijd meegerekend. In die extra tijd had Elia het vooral aan de stok met scheidsrechter Rob Dieperink, die Elia een gele kaart gaf. ,,Ik zei tegen hem dat het nergens op sloeg dat de keeper de bal ging verplaatsen bij een uittrap, dat was duidelijk tijdrekken. Toen gaf hij mij meteen geel. Prima joh, hij wilde even een showtje opvoeren. Ik ben duidelijk nog een beetje boos”, merkte Elia zelf op voor de camera van FOX Sports.



,,Dat komt vooral omdat we hier twee punten laten liggen. Dat is gewoon zonde. Je moet hier gewoon met drie punten weg. Ik vond ons in de eerste helft ook erg voorzichtig en zenuwachtig spelen. Helemaal nergens voor nodig, we hebben gewoon een goede ploeg. Na rust ging het beter, maar we hadden hier wel moeten winnen. Maar het komt wel goed, met mij en FC Utrecht. Maak je geen zorgen.”