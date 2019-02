El Hamdaoui over RVP: ‘Robin en ik gaan zeker weer samen voetballen’

Excelsior-FeyenoordZe regeerden samen over de Rotterdamse pleintjes, en daarna los van elkaar in het (Nederlandse) profvoetbal. Vanmiddag (aftrap 12.15 uur) staan jeugdvrienden Mounir El Hamdaoui (34, Excelsior) en Robin van Persie (35, Feyenoord) voor het laatst samen op het veld in een officiële wedstrijd.

,,Dat we dit allemaal zouden bereiken, dat hadden we vroeger op die pleintjes echt niet verwacht”, zegt El Hamdaoui. ,,We droomden wel van volle stadions, maar speelden puur voor het plezier. Winnen was belangrijk, natuurlijk. Maar ook omdat je anders heel lang moest wachten om weer te mogen spelen. De winnaar bleef staan, de verliezer moest achteraan aansluiten. Gelukkig verloren we niet zo vaak.”

Quote Ik kan het plezier in het voetbal in elk geval niet verliezen. Mounir El Hamdaoui Dat zijn maatje na dit seizoen stopt, iets wat El Hamdaoui nog niet van plan is, ergens vindt de spits van Excelsior het wel jammer. ,,Kwalitatief kan Robin nog makkelijk mee, hij laat nog wekelijks de mooiste dingen zien. Maar het is zijn keuze, alleen hij kan die maken. Laten we vooral nog even van hem genieten.”

Ook nu druipt de liefde voor het spelletje er nog van af, bij zowel Van Persie als bij El Hamdaoui. In tegenstelling tot hoe dat gaat bij sommige van hun collega’s, die gedesillusioneerd afscheid moeten nemen van de sport of er simpelweg klaar mee zijn. ,,Ik denk dat het ook een beetje in de persoon zit. Ik kan het plezier in het voetbal in elk geval niet verliezen. En Robin ook niet.’'