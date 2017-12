El Ahmadi onzeker voor duel met FC Utrecht

,,We verwachten met Karim geen problemen’’, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. Of rechtsback Bart Nieuwkoop eveneens fit genoeg is om te spelen, is volgens de trainer wel afwachten. De Zeeuw heeft lichte hamstringklachten overgehouden aan het treffen met Napoli. Vandaag sloeg hij de training over. Jerry St. Juste of Kevin Diks staan eventueel klaar om hem te vervangen in Utrecht.

Tyrell Malacia mag zich opmaken voor zijn eerste optreden in de eredivisie. Ridgeciano Haps en Miquel Nelom zijn nog altijd niet beschikbaar en dus kan de 18-jarige linksback aan de bak. De jongeling wordt wel scherp in de gaten gehouden door de technische en medische staf van Feyenoord. ,,Debuteren op Champions League, dan zo debuteren dat is dubbel knap’’, zegt Van Bronckhorst, ,,want het was een debuut en ook nog op dat podium. Tyrell is een sterk ventje, maar hij is nog maar achttien jaar. Daar moet je rekening mee houden en dat zullen we zeker doen. Na de wedstrijd tegen Napoli was hij misselijk, moest hij overgeven. Toen kwam de spanning er blijkbaar even uit. Op dit moment heb ik er wel vertrouwen in met hem.’’