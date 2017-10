El Ahmadi: In het begin moeten we een signaal afgeven

,,Vorig seizoen had Ajax het natuurlijk drukker met meer Europese wedstrijden, nu zijn wij de ploeg met een voller programma. Maar ik heb echt het idee dat het nauwelijks van invloed zal zijn op deze wedstrijd. Persoonlijk voel ik mij beter met een serie wedstrijden in een kort tijdsbestek. Dat is volgens mij toch leuker en beter dan een hele week trainen. En blessures? Die blijven vervelend, maar dat is nou eenmaal zo.''



De Klassieker heeft jou in al die jaren nog niet veel gebracht.

,,Ik las dat ik er vijftien heb gespeeld en pas eentje winnend heb afgesloten. Dat was de bekerwedstrijd in oktober 2015. De 4-2, met de hattrick van John Guidetti, was ik niet bij. Toen speelde ik met Marokko om de Afrika Cup. Natuurlijk wil ik deze wedstrijd nog vaker winnen, maar we moeten wel blijven beseffen dat een zege geen zes punten oplevert. Vorig seizoen wonnen we ook niet, maar werden we wel kampioen.''