Eindelijk vakantie voor Neres: ‘Mijn toekomst is bij Ajax’

David Neres mag de Copa América op zijn erelijst bijschrijven. De Ajacied raakte gedurende het toernooi zijn basisplaats kwijt en ontbrak in de finale tegen Peru (3-1), maar geniet alsnog van de prijs met Brazilië. Na een korte rustperiode keert de aanvaller terug in Amsterdam. ,,Mijn toekomst is bij Ajax.”

In zijn ene hand houdt Neres een tas met de zes paar voetbalschoenen die hij dit toernooi gebruikte. In de andere hand zijn toilettas en een blikje Brahma, Braziliaans bier. Zijn vakantie is begonnen. ,,Een biertje mag als je iets te vieren hebt. Ik moet op 28 juli terug zijn bij Ajax. Ik weet nog niet of ik op vakantie ga.”



Mocht hij op vakantie gaan dan komt Neres na zijn korte zomerstop weer terug naar Amsterdam, zo verwacht hij. ,,Mijn toekomst is bij Ajax”, zegt hij stellig. Daarmee verwijst Neres een overstap naar Atlético Madrid of Manchester United, die vergaande interesse zouden hebben, voorlopig naar het rijk der fabelen.

Lees ook Play Brazilië wint voor negende keer Copa América na zege op Peru Lees meer

Copa América

Neres begon de Copa América als basisspeler, maar moest na de eerste twee groepsduels zijn plek afstaan aan Everton. Zijn vervanger maakte meer indruk en werd met drie doelpunten gedeeld topscorer van het toernooi (samen met Paolo Guerrero van Peru). ,,Het was moeilijk dat ik mijn plek kwijtraakte”, bekent Neres. ,,Ik deed mijn best, maar het was niet genoeg. Uiteindelijk ben ik onderdeel van het team en is het belangrijk dat we winnen. Daarover kan ik alsnog tevreden zijn.”

,,Het is geweldig om deze prijs te pakken met het nationale team”, vertelt Neres. ,,Het is een droom voor mij en alle andere spelers. Nu gaan we het vieren. Het feestje in de kleedkamer was goed. We hebben gedanst. En daarna was het tijd om mijn familie te zien.”



Al met al heeft Neres een leerzame ervaring gehad tijdens zijn eerste toernooi met Brazilië. ,,Voor mij was het een goede ervaring om erbij te zijn en met ervaren spelers te spelen. Ik voel me nu ook ouder, meer ervaren. Dat is goed voor mijn groei.”