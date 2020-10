Eindelijk is de 12-1 van Vitesse uit de recordboeken: ‘We zijn destijds geflikt’

VVV-doel­man die 13 keer moest vissen: ‘Ik wilde alleen maar naar binnen’

25 oktober Het was een pijnlijke ervaring voor Delano van Crooij, zaterdag in De Koel. Liefst dertien doelpunten incasseerde de invalkeeper tijdens het duel van VVV met Ajax (0-13). Een terugblik op een historische avond. ,,Er was geen houden aan, zwaar klote is het.”