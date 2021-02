Einde van tijdperk Wels bij TOP Oss is in zicht: ‘De club is denk ik toe aan verfrissing’

Foto's Fans zijn terug in het stadion: wat hebben we dit gemist!

21 februari Fans bij een voetbalwedstrijd, het leek een eeuwigheid geleden. Maar vanmiddag bij NEC - De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie werd in Nederland weer eens een duel met publiek gespeeld. Het maakte deel uit van van het Fieldlab-experiment. In Nijmegen hadden maximaal 1500 seizoenkaarthouders van NEC naar binnen gemogen. De teller bleef steken op 1153 aanmeldingen, maar wat zorgden de fans voor heerlijke beelden.