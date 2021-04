Einde seizoen voor Ryan Thomas bij PSV door enkelblessure op training

De 26-jarige Nieuw-Zeelander speelde dit seizoen zestien wedstrijden in de competitie, waarvan elf als basisspeler. Thomas maakte één doelpunt en gaf twee assists. Hij kwam eind februari voor het laatst in actie, in de topper tegen Ajax (1-1). De ploeg van trainer Roger Schmidt hervat de competitie na de afgelopen interlandperiode zondag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.



PSV nam Thomas in 2018 over van PEC Zwolle. Hij liep al snel een zware knieblessure op en maakte pas in oktober 2019 zijn eerste speelminuten voor PSV in de eredivisie.