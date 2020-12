Einde seizoen voor PSV-talent Ledezma met kruisbandblessure

Voor de Amerikaan met Mexicaanse ouders uiteraard een hard gelag. Ledezma was de afgelopen weken bij de A-selectie aangesloten en leek de stap naar het eerste elftal te gaan zetten. Trainer Roger Schmidt had plannen om hem na de winterstop definitief bij de A-kern te halen. Ledezma scoorde al twee keer in zijn eerste drie interlands voor de Verenigde Staten. PSV nam Ledezma in januari 2019 over van Zions Bank Real Academy. Hij speelde tot nu toe 34 wedstrijden voor Jong PSV (6 goals en 5 assists) en zes wedstrijden in de hoofdmacht.



De komende maanden staan voor Ledezma in het teken van revalideren. ,,Ongelooflijk jammer voor hem en we hopen dat zijn revalidatie goed verloopt”, zei Schmidt in een eerste reactie. ,,Hij was heel gemotiveerd en is een speler die we er ontzettend graag bij hebben.” De trainer kan zich goed inleven in wat Ledezma doormaakt. ,,Ik heb zelf ook twee keer een kruisband gescheurd in mijn carrière.”