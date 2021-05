Einde seizoen voor Lucas Pratto na voetbreuk in Klassieker

Dat meldt Feyenoord via de eigen clubkanalen. De enkel van de 32-jarige spits klapte in een duel met Davy Klaassen dubbel, waardoor hij met pijn op het gezicht van het veld moest worden gedragen. ESPN besloot de herhaling niet uit te zenden omdat de beelden ‘te schokkend waren.’ Pratto komt dit seizoen niet meer in actie.



Pratto kwam afgelopen januari op huurbasis over van River Plate, maar kon niet overtuigen. De Argentijn begon zijn avontuur in Rotterdam nog als basisspeler, maar kwam de afgelopen weken nog nauwelijks aan bod. In totaal staat de teller op zeven optredens. Daarin was hij bij nul doelpunten betrokken. Pratto mocht van trainer Dick Advocaat eerder terugkeren naar zijn geboorteland, maar Pratto wilde het seizoen in Nederland afmaken.