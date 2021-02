Einde seizoen PEC-verdediger Van Wermeskerken door zware knieblessure

Van Wermeskerken, die begin dit jaar nog zijn aflopende contract had verlengd, was tot nu toe een van de steunpilaren in de ploeg van trainer van John Stegeman. Zo miste de Japanse verdediger dit seizoen nog geen wedstrijd. Hij werd slechts één keer gewisseld.

Het wegvallen van Van Wermeskerken maakt het er voor Stegeman niet makkelijker op. De rechtsbackpositie is namelijk een van de weinige posities die bij de Zwollenaren niet dubbel bezet is. Een mogelijke oplossing is om aanvoerder Bram van Polen uit het centrum te halen. Ook kan de jonge Destan Bajselmani, die voor de winterstop een aantal keer zijn opwachting maakte, weer in beeld komen.



PEC Zwolle is de nummer 13 van de eredivisie met 23 punten. Zaterdag wacht PEC de uitwedstrijd tegen FC Emmen, dat laatste staat.