Eigenaar tapasketen wil deel aandelen Roda overnemen

Franse scheids­rech­ter voor Oranje tegen Noord-Ier­land

17:45 De wedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap staat donderdag onder leiding van Benoît Bastien. De 36-jarige Fransman was één keer eerder scheidsrechter bij een duel van Oranje. Dat was op 13 november 2015, toen Nederland in Cardiff een oefenduel van Wales won: 2-3.