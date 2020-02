Eigenaar Queens Park Rangers wil FC Den Bosch overnemen

In stadion De Vliert wil nog niemand de interesse officieel bevestigen. ,,Wij gaan niet in op namen die rondgaan”, zegt clubwoordvoerster Ester Bal. ,,Onderhandelingen, niet zeggende dat die nu plaatsvinden, gaan over het algemeen in vertrouwelijkheid. Ik kan wel zeggen dat we op zoek blijven naar nieuwe opportuniteiten en dat er oriënterende gesprekken lopen met verschillende potentiële partijen. Maar geen van die gesprekken heeft op dit moment het stadium concreet.”