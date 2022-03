Egurrola verkiest Oranje boven Spanje en VS: ‘Een groot talent en mooie toevoeging voor ons’

,,We zijn al een aantal maanden met Damaris in gesprek en we zijn enorm blij dat ze zich nu definitief kan aansluiten bij de Leeuwinnen", zegt Parsons. ,,Bij Lyon is Damaris controlerende middenvelder, maar ze kan op meerdere posities uit de voeten. Een groot talent en een hele mooie toevoeging aan het team.”



Egurrola speelt bij haar club samen met Daniëlle van de Donk, die haar de afgelopen maanden warm heeft gemaakt om voor Oranje te kiezen. De hashtag ‘scherpe bocht’ in de tweet van Van de Donk wijst er waarschijnlijk op dat Egurrola toch nog wat overtuigingskracht nodig had om voor Oranje te kiezen.

Zelf zegt Egurrola, die (nog) geen Nederlands spreekt, het volgende over haar keuze: ,,Ik heb me altijd verbonden gevoeld met Nederland, waar ik al mijn zomers heb doorgebracht en waar ik ben gaan voetballen met mijn neven en nichten. Het is een eerbetoon aan mijn moeder. Mijn familie in Groningen kijkt al uit naar de wedstrijd daar. Ik moet nog werken aan mijn Nederlands, maar geef me wat tijd en dan komt het goed", zegt de speelster die voluit Damaris Berta Egurrola Wienke heet. Ze werd in 1999 geboren in Orlando (Florida) en verhuisde in 2006 naar Baskenland, waar haar vader Pablo vandaan komt.

Sinds afgelopen zomer speelt ze bij Olympique Lyon, nadat ze eerder uitkwam voor Athletic Bilbao en Everton. Ook speelde ze al een vriendschappelijke interland voor Baskenland (2017) en Spanje (2019), kort voor het WK in Frankrijk.

Wolfsburg-speelsters weer beschikbaar

Ten opzichte van de selectie van februari zijn Dominique Jansen, Jill Roord en Lynn Wilms (allen VfL Wolfsburg) weer terug bij de selectie. Door coronaprotocollen speelden zij niet op het ‘Tournoi de France’. Wolfsburg-aanvalsters Shanice van de Sanden en Joëlle Smits zijn niet opgeroepen door Parsons.

De 24-koppige selectie speelt begin april twee thuiswedstrijden. Vrijdag 8 april (20.45 uur) wacht het WK-kwalificatieduel met Cyprus in het stadion van FC Groningen. Op dinsdag 12 april om (18.45 uur) spelen de Leeuwinnen een oefeninterland tegen Zuid-Afrika in het stadion van ADO Den Haag.

Nederland maakt in groep C met IJsland, Tsjechië, Wit-Rusland en Cyprus uit, wie zich rechtstreeks plaatst voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. Oranje speelt komende zomer op het EK in Engeland.

Volledig scherm Damaris Egurrola namens Olympique Lyon in actie tegen Juventus vorige week in de kwartfinales van de UEFA Women's Champions League. © REUTERS