Effectief Sparta heeft geen kind aan Cambuur en komt op punt van Ajax

Zorgen over rentree Berghuis in de Kuip, Feyenoord vreest excessen, bij Ajax ligt dilemma op de loer

Het is een hoofdpijndossier in zowel Amsterdam als Rotterdam: de onwaarschijnlijke haat die Ajacied en oud-Feyenoorder Steven Berghuis ten deel valt, op weg naar de Klassieker van zondag. Een in Nederland nooit eerder vertoond pandemonium dreigt in de Kuip.

20 januari