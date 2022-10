Eerste zege Vitesse onder Cocu dankzij Theo Janssen-effect? ‘Hoe het ook heet, die drie punten zijn lekker’

Cocu ging niet zweven. Hij bleef met beide benen op de grond na de ruime overwinning in Leeuwarden. ,,We zijn er nog lang niet. Nog heel veel dingen moeten beter.” De trainer van Vitesse stelde bij ESPN dat zijn selectie nog moet wennen aan de nieuwe manier van spelen en dat vergt tijd, zei Cocu. ,,We zijn nog zoekende en als team in ontwikkeling.”

Op bezoek bij Cambuur wilde Vitesse vooruit te gaan, agressief beginnen en geen afwachtende houding aannemen. ,,Ik vond de eerste 20, 25 minuten heel erg goed. Daarna hebben we niet de fout gemaakt, zoals we dat tegen Fortuna wel deden: naïef en onrustig zijn.” Op eigen veld verloor Vitesse vorige week met 1-2 na een voorsprong. In Friesland liep Vitesse juist verder uit. ,,We hadden het onder controle. Dit is een dik verdiende overwinning", stelde Cocu.

Volledig scherm Ryan Flamingo bij het uitvak vol Vitesse-fans. © Pro Shots / Niels Boersema

Hij kreeg ook vragen over Ryan Flamingo, maker van de 0-1. ,,Hij heeft een uitzonderlijke timing en lef om de bal aan te vallen. Hij gaat nog veel goals maken uit corners en vrije trappen. Het is mooi om te zien hoe een jongen met zijn leeftijd centraal speelt met power en lef en alles in de strijd gooit.”

Kwam de eerste zege door de aanstelling van Theo Janssen die als assistent bij het eerste elftal is gehaald, het Theo Janssen-effect? ,,Mij maakt het niet uit welk hoe het heet, maar die drie punten zijn lekker", antwoordde Cocu, die van de laatste plaats naar de zestiende plek steeg.