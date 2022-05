Eerste vrouwenklassieker in De Kuip zorgt voor toeschouwersrecord, al lijkt titel voor Twente

De vrouwen van Feyenoord en Ajax hebben vandaag voor het eerst een Klassieker in de Kuip gespeeld. De bijna vijftienduizend toeschouwers (een record voor een wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen) zagen dat de bezoekers met 1-4 eenvoudig wonnen. De eindstand was al bij rust bereikt.

Bekerwinnaar Ajax stelt daarmee het kampioensfeestje van FC Twente nog heel even uit. De koploper won thuis met 3-0 van PSV en kan de titel alleen in theorie nog ontgaan. Het verschil tussen Twente en Ajax op de ranglijst is drie punten, terwijl Twente ook nog een veel beter doelsaldo heeft (+68 om +49).

Vrijdagavond (19.30 uur) op de laatste speeldag staan de twee titelrivalen in Amsterdam tegenover elkaar. Ajax moet dan met dubbele cijfers winnen om Twente alsnog van een achtste landstitel te houden.

Volledig scherm Er zaten bijna 15.000 toeschouwers in de Kuip. © Pro Shots / Remko Kool

Eerste keer in Kuip

Feyenoord, dat vijfde staat op de ranglijst, debuteert dit seizoen in de eredivisie voor vrouwen. De eerste Klassieker in Rotterdam werd eerder dit seizoen met 4-1 gewonnen, maar dat gebeurde toen op Varkenoord. Vandaag mocht de ploeg van trainer van Danny Mulder voor het allereerst aantreden in De Kuip.

Het overgrote deel van de 14.618 toeschouwers kreeg echter niet te zien waar het op gehoopt had. Ajax maakte korte metten met de thuisclub en stond na iets meer dan een kwartier al met 0-3 voor, door doelpunten van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Feyenoord deed via Kim Hendriks nog iets terug, maar in de 32ste minuut bepaalde Oranje-international Victoria Pelova de eindstand al op 1-4.

Twente deed in Enschede echter ook wat het moest doen. Aanvoerster Renate Jansen maakte tegen PSV voor rust twee doelpunten. In de tweede helft tekende spits Fenna Kalma voor haar 33ste treffer van het seizoen. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee had de schaal meegenomen naar Enschede, maar hij kan die pas tijdens de laatste speelronde uitreiken. Het kampioenschap van Twente is voorlopig officieus.

Volledig scherm Ajax won eenvoudig met 1-4 in de Kuip. © ANP