Eerste minuten tegen Vitesse? Malen oogt klaar voor rentree bij PSV

In totaal 1.200 PSV-supporters waren woensdag welkom bij een open PSV-training in het Philips Stadion. Ze zagen dat Donyell Malen klaar is voor een rentree.

Donyell Malen was elf maanden geleden dé man van de avond bij PSV-Vitesse (5-0). Voor het eerst sinds 1964 maakte een PSV’er vijf treffers in een officieel duel. Destijds was het Bert Theunissen tegen Sittardia en nu dus vijfmaal Malen.

Zaterdag lonkt na acht maanden revalideren zijn rentree in hetzelfde duel. PSV speelt dan opnieuw tegen de Arnhemmers, in het kader van de FOX Sports-oefencyclus. Trainer Roger Schmidt liet afgelopen weekend al weten dat hij een terugkeer van Malen op korte termijn verwacht en gisteren op de training liet de 21-jarige international er weinig misverstand over bestaan hoe scherp hij weer is.

Afgelopen weekend bleef de nummer negen van PSV tegen SC Verl en KFC Uerdingen 05 nog aan de kant, maar maakte hij in trainingen wel een uitstekende indruk. Als Malen daadwerkelijk terugkeert, heeft Schmidt ineens vijf diepe spitsen tot zijn beschikking. Afgelopen weekend lieten Noni Madueke en Sam Lammers hun scherpte al zien met respectievelijk drie en twee treffers in de eerste trainingspartijtjes en daarnaast kregen ook Maxi Romero en Joël Piroe speeltijd.

Volledig scherm Joël Piroe in actie tegen KFC Uerdingen 05. © BSR Agency

Verdienstelijk

Romero liet zien meer in teamverband te opereren dan voorheen, maar kansen kwamen er voor hem in negentig minuten voetbal nauwelijks. Piroe scoorde ook niet, maar kon wel terugkijken op een verdienstelijk optreden tegen Uerdingen. De 21-jarige aanvaller was vorig seizoen verhuurd aan Sparta, dat hem graag opnieuw zou willen huren. Piroe gaat echter vol voor zijn kans in Eindhoven en is ook niet van de wijs gebracht door vermeende interesse van het Schotse St. Mirren.

In het Philips Stadion trainde middenvelder Ryan Thomas woensdag weer volledig mee. De Nieuw-Zeelander kon het trainingskamp in Duitsland vorige week niet afmaken, maar werkte in Eindhoven de oefensessie van begin tot eind af. Érick Gutiérrez stond ook weer op het veld. Hij viel uit tijdens de oefenwedstrijd tegen Uerdingen. In tegenstelling tot Thomas moest hij op ongeveer de helft van de training uit voorzorg uitstappen. Er zijn bij PSV overigens geen grote zorgen over de fysieke klachten van de Mexicaan.