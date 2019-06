Eerste meevaller voor Stam: Jørgensen tekent bij

De spits realiseert zich dat hij zich na een uiterst moeizaam seizoen niet op hoeft te maken voor een droomtransfer. Bovendien heeft Stam de aanvaller in een gesprek duidelijk gemaakt dat Jørgensen één van de drijvende krachten van het nieuwe Feyenoord moet worden. Dat was mede door de komst van Robin van Persie en een flink portie blessureleed niet meer het geval door de Scandinaviër.

Met 21 eredivisiedoelpunten en 14 assists had Jørgensen in zijn eerste seizoen in de Kuip een droomstart. De spits werd topscorer van Nederland. Zijn aandeel in de landstitel was groot. Stam is ook erg blij met het verlengde contract. ,,De club en Nicolai geven hiermee een mooi signaal af’’, zegt Stam. ,,Jørgensen heeft bewezen tot een van de topspitsen van de eredivisie te behoren. Met zijn ervaring, technische kwaliteiten en fysiek kan hij samen met de andere aanvallers het verschil maken voor Feyenoord. Ik kijk er naar uit om met hem samen te werken.’’