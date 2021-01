Eerste goal Kluivert in profvoetbal, zoon voormalig Oranje-doelman verliest bij debuut voor Jong AZ

zondag derby Sparta verbaast zich over trip Feyenoor­der Senesi: ‘Benieuwd naar regelge­ving’

4 januari Sparta verbaast zich over de trip die Feyenoord-speler Marcos Senesi tijdens de winterstop heeft gemaakt naar zijn vaderland Argentinië. ,,Ik was in de veronderstelling dat voetballers in zo’n situatie tien dagen in quarantaine moeten,’’ zegt Henk van Stee, technisch directeur van Sparta dat zondag Feyenoord ontvangt.