Eerste eredivisieminuten in elf maanden voor Van der Heijden: ‘Wilde het liefst naar het buitenland’

De 0-3 nederlaag in eigen huis van Willem II tegen FC Twente was een wedstrijd om snel te vergeten voor de Tilburgers. Willem II-coach Adrie Koster noemde de rentree van Van der Heijden als een van de weinige lichtpuntjes. De 32-jarige speler was zelf ook blij met zijn eerste minuten in de eredivisie sinds 10 november 2019, toen hij voor Feyenoord in actie kwam tegen RKC Waalwijk. ,,Ik heb lang zonder club gezeten dus ik ben blij dat ik weer minuten heb mogen maken.”



Van der Heijden verlengde zijn contract niet bij Feyenoord en had een buitenlands avontuur op het oog. Dat kwam er echter niet van. ,,Ik heb alle plussen en minnen tegen elkaar afgewogen en dit voelde als de beste optie. Ik wilde het liefst naar het buitenland, maar ik ben nu blij om hier te zijn. Ik heb twee partijtjes in acht maanden gespeeld en heb hard voor mezelf getraind dus ik ben klaar voor minuten. Ik ben blij dat ik na een weekje meetrainen een half uur mee heb kunnen doen. Al is dit wel een valse start. Ik was er liever in gekomen bij een 3-0 voorsprong", zei Van der Heijden bij FOX Sports.