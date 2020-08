Eerste divisie wil binding met achterban houden: ‘Voetbal is voor de fans’

Door Dennis van Bergen



Onwennig zal het vast even zijn, wanneer Cambuur het seizoen vanavond opent tegen NEC. In het doorgaans sfeervolle Leeuwarder stadion zijn slechts 2500 toeschouwers getuige van de topper in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Maar’’, zegt Cambuurs algemeen directeur Ard de Graaf, ,,voetbal speel je voor je supporters. En die zijn er gelukkig, ook al zijn ze met weinig.’’



Hoe reageren supporters op de beperkingen in de stadions, nu het coronavirus nog steeds over de wereld raast? Die vraag speelde de laatste tijd nadrukkelijk bij de clubs. Tijdens de recente oefenduels bleken veel fans opvallend terughoudend in hun stadionbezoek. Voornaamste argument: er is geen onderlinge interactie nu toeschouwers veelal op grote afstand van elkaar de wedstrijd moeten beleven.