Eerste Divisie krijgt aanzien: Vies afvoerputje is nu verkwikkend stoombad

Het was even zoeken voor hem geweest. In de Grolsch Veste is het tenslotte allemaal net wat groter dan in zijn Frans Heesen Stadion. Maar daar stond hij, TOP Oss-trainer Klaas Wels, de brandende cameralichten op zijn gezicht gericht na de 1-2 zege op FC Twente. Of ze hem vanaf nu niet beter Klaas Klopp kunnen noemen, grapte de FOX-verslaggever, verwijzend naar zijn ambtgenoot van Liverpool. ,,Neuh”, antwoordde de coach, zuinigjes het kale hoofd schuddend. ,,Ik ben gewoon Klaas Wels uit Schijndel.”



Je zou het de romantiek van de eerste divisie kunnen noemen, de scéne in Enschede. De competitie mag dan een nieuwe naam dragen, in FC Twente, Sparta en Roda JC drie roemruchte clubs rijker zijn. In essentie is de eerste divisie wat het in wezen altijd is geweest: een domein waarin nieuwe helden worden geboren. Best kans dat Klaas Wels uit Schijndel straks als trainer in het Abe Lenstra Stadion staat. In De Kuip. Of, wie weet, op Anfield Roald. Eén ding is zeker, zo had de Brabander de trouwe kijkers van TOP Oss TV eerder al toevertrouwd: hij is niet het type dat terugdeinst voor, zoals hij zegt, een imponerende ‘ambiaaance’.