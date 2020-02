Een beetje respect voor de krankzinnige toewijding van Getafe kan geen kwaad

Keuken Kampioen Divisie Tien goals, rode kaart én Mendes Moreira die ‘traumaclub’ nekt

21 februari Wraak had hij al genomen op de FC Den Bosch-fans die hem op 17 november racistisch hadden bejegend. In de terugwedstrijd in Rotterdam deed Ahmad Mendes Moreira het nogmaals dunnetjes over in een krankzinnige wedstrijd met tien goals en een rode kaart: 6-4.