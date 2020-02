Edwin Zoetebier: ‘Ik zie Feyenoord nog wel meedoen om de titel’

Welke speler beslist de wedstrijd?

,,Uiteraard verwacht ik veel van Steven Berghuis, hij is de man in vorm op dit moment. Maar ook die Róbert Bozeník kan wel eens een belangrijke rol gaan spelen. Het is een echte spits, hè. Wat dat betreft doet hij het uitstekend: hij maakt zijn doelpunten. Hij bevalt mij wel. Bij PSV zullen spelers als Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo het moeten doen.’’



Leven de titelkansen nog voor de winnaar?

,,Die kans acht ik best groot, ja. Het is een beetje afhankelijk van het resultaat tussen Ajax en AZ, maar als ze daar gelijk spelen... Ik zie Feyenoord nog wel meedoen om de titel. Als zij winnen en Ajax doet dat niet, zetten ze de druk er vol op. Het zou wel leuk zijn voor de competitie. Ook PSV moet je overigens niet volledig uitsluiten. Beide ploegen zullen er zondag in ieder geval op klappen.’’