Edson & Lisandro zijn de nieuwe Frenkie & Lasse

Feyenoord - ADO Groenen­dijk kijkt tijdens ‘knuffelre­gen’ even opzij

11:30 Trainer Fons Groenendijk van ADO Den Haag zal zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de 12de minuut even opzij kijken. Daan zullen ADO-fans honderden knuffels naar beneden gooien, in het vak waar kinderen zitten die patiënt zijn in het Sophia Kinderziekenhuis.