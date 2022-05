Edgar Davids als rechterhand Louis van Gaal mee naar WK in Qatar

Iedereen kent de beelden nog van Louis van Gaal en Edgar Davids in 1995. Eerst samen op de foto met de Champions League-beker en daarna met de wereldbeker. In de documentaire Louis vertelde Davids dat hij zijn carrière aan hem te danken heeft. Later betaalde de voormalig middenvelder dat vertrouwen uit. In 2010 brak bij Ajax de Fluwelen Revolutie aan onder Johan Cruijff. Davids zat toen in de rvc van de Amsterdamse club. Hij en Steven ten Have, Paul Römer en Marjan Olfers stelden Louis van Gaal aan als algemeen directeur. Davids kwam daardoor in botsing met Cruijff en vertrok als commissaris.