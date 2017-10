Echt waar: Marcel Keizer speelde een Klassieker

De Klassieker van april 1988 is niet blijven hangen, het was ook nog eens in een halfvolle Kuip. Wat meespeelde: PSV was al lang en breed op weg naar de landstitel. Het was een editie zonder honderden artikelen, zonder een erfenis in de vorm van een documentaire van Andere Tijden Sport. Spreek Mario Been (bij Feyenoord op het middenveld toen), Arnold Mühren of Arnold Scholten en ze passen even.



Maar Scholten, die ook voor Feyenoord speelde, weet nog wel goed hoe Keizer zich presenteerde als jong broekie. ,,Hij was toen al evenwichtig. Eigenlijk zoals hij nu ook als trainer op mij overkomt. Leergierig en echt bereid om alles te doen om te slagen. Wat dat betreft was die wedstrijd tegen Feyenoord een mooie beloning.''



En het ging 'redelijk goed', weet Keizer zelf nog. ,,Mühren praatte voor de wedstrijd nog even op mij in. Als je het niet meer weet, zoek je mij. Was natuurlijk heerlijk om met zo'n type als Arnold voor je te spelen. Zoveel ervaring, ik kon die bal echt altijd bij hem kwijt. Heerlijk als je zelf op een positie staat waar je niet aan gewend bent.''



Na 29 jaar keert Keizer als Ajacied terug in De Kuip. Niet als tamelijk anonieme linksback, maar als hoofdtrainer van Ajax. Het vak dat hij eerder dit seizoen nog omschreef als de zwaarste baan van voetballend Nederland. In een compleet andere wereld ook. Niet meer dat talent van Ajax, maar de man die onder het vergrootglas ligt. Bij succes, maar vooral ook bij tegenslag zoals in het begin van dit seizoen.



Daar komt nog bij dat het media- landschap danig is veranderd. ,,Toen ik die wedstrijd in de Kuip speelde, was Feyenoord - Ajax natuurlijk ook dé wedstrijd van het jaar. Dat was het, dat is het en dat zal het altijd blijven. Maar alles is nu groter. Er is nu zoveel meer aandacht. En ik snap heus wel dat mensen dan ook vooral naar mij kijken. Dat hoort erbij als je trainer van Ajax bent.''