Ebecilio vindt onderdak bij NEC

Waarom Georginio Wijnaldum zijn weg moet vinden bij Oranje

14:27 Georginio Wijnaldum fronst even zijn wenkbrauwen. Het gaat over de laatste kwalificatie-interlands van Oranje eerder dit jaar, de periode rond Wit-Rusland-uit en Zweden- thuis, waarin onomkeerbaar duidelijk werd dat we ook ontbreken bij het WK 2018 in Rusland.