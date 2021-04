Duurste doelmannen in de eredivisie: Drommel lost Cillessen af op één

Top TienPSV maakt 3,5 miljoen euro over naar FC Twente voor de diensten van Joël Drommel. Nooit eerder legde een Nederlandse club zo veel geld neer voor een doelman. Drommel lost daarmee Jasper Cillessen af aan kop van de ranglijst met duurste doelmannen in de eredivisie.

Cillessen opvolgen als doelman van het Nederlands elftal: dat zal hét doel zijn waar Drommel zich op zal gaan richten als keeper van PSV, waar hij een contract tot medio 2026 ondertekende. Hij heeft nu in elk geval Cillessen al opgevolgd als duurste doelman in de eredivisie. NEC Nijmegen ontving in het seizoen 2011/12 ruim 3,2 miljoen euro van Ajax voor de huidige sluitpost van Valencia.

Als we kijken naar de tien duurste doelmannen in de historie van de eredivisie zien we naast Cillessen en Lobont nog één andere doelman van Ajax: Kjell Scherpen maakte voor het seizoen 2019/20 voor 1,5 miljoen euro de overstap van FC Emmen naar Amsterdam en daarmee bezet hij momenteel de achtste plek op de ranglijst.

Na Drommel en Cillessen vinden we Bogdan Lobont en Boy Waterman op een gedeelde derde plek. Ajax maakte drie miljoen euro over naar het Roemeense Rapid Boekarest en AZ maakte in 2007 datzelfde bedrag over naar SC Heerenveen voor de doelman die dat jaar Europees kampioen werd met Jong Oranje. Op plek vijf volgt de man die tót vandaag de duurste PSV-doelman was: Andreas Isaksson, voor wie 2,8 miljoen euro naar Manchester City werd overgemaakt.



Na de Zweedse doelman staat nog een voormalig PSV-keeper: Przemyslaw Tyton, die Roda JC 2,5 miljoen euro opleverde. De top tien wordt opgevuld door Edwin Zoetebier (2,25 miljoen euro), Kjell Scherpen, Kenny Steppe en Joey Didulica (allen 1,5 miljoen euro), die werden vastgelegd door respectievelijk Feyenoord, Ajax, SC Heerenveen en AZ.

Top 10 duurste doelmannen eredivisie (aankopen):

Duurste verkopen

Drommel heeft Cillessen nu dus al opgevolgd als duurste gekochte doelman in de eredivisie. De vraag is nu: kan hij Cillessen ook opvolgen als doelman van Oranje én als duurste verkochte doelman uit de eredivisie. Ajax ontving in 2016 dertien miljoen euro van Barcelona voor Cillessen. Daarmee blijft hij Heurelho Gomes, Jerzy Dudek, Maarten Stekelenburg en Sander Westerveld ver voor.



Drommel zelf komt met zijn overstap van FC Twente naar PSV binnen op plek zes in de ranglijst van duurste verkopen in de eredivisie wat betreft doelmannen. De Eindhovenaren zullen logischerwijs hopen dat die investering zich op het veld uit zal betalen, maar mogelijk ook over een paar jaar op de transfermarkt.

Top 10 duurste doelmannen eredivisie (verkopen):

