Dusan Tadic kritisch op spelers Ajax na ontslag Alfred Schreuder: ‘We staan vijfde, dat is onmogelijk’

,,Edwin (van der Sar, red.) was na afloop al direct in de kleedkamer", aldus Tadic. ,,Hij vertelde dat de trainer ontslagen was. Alfred kwam later zelf en zei: ‘ik wens jullie het beste. Zorg dat je kampioen wordt’. Dat vond ik knap.”

Wat voor trainer er nu moet komen bij Ajax? ,,Een sterke persoonlijkheid. Maar de groep blijft dezelfde hè… We spelen shit. Ajax staat vijfde, dat is onmogelijk! Daar schaam ik me voor en daardoor voel ik me ook verantwoordelijk voor het vertrek van Alfred. We spelen zoveel duels die je altijd moet winnen, zelfs zonder coach. We hebben echte karakters verloren. Het ontbreekt ons aan vastberadenheid.”