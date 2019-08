Dumfries: We zullen knokken en gaan dit omdraaien

PSV verloor al in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en in de Champions League tegen Basel. "Daarom is het verschrikkelijk balen dat we hier in Enschede niet hebben gewonnen", vervolgde Dumfries bij FOX Sports. ,,Na rust lieten we de bal goed rondgaan en kregen we de kansen. Die zijn niet benut, dat is heel teleurstellend."