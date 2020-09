Dumfries na geboorte zoontje terug bij Oranje

Donderdag richting Belarus Spelers Jong Oranje ook vrijge­steld van quarantai­ne

1 september In navolging van de voetballers van het grote Oranje geldt ook voor de spelers van Jong Oranje een vrijstelling van de quarantaineregels. Het betekent dat ze na de EK-kwalificatiewedstrijd komende vrijdag in en tegen Belarus bij terugkeer in Nederland niet in quarantaine hoeven. De KNVB kreeg dat dinsdag van het ministerie van VWS te horen.