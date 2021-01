Dumfries: ‘Geen slecht resultaat, eerste helft biedt houvast’

,,Als je naar de tweede helft kijkt was dit wel terechte uitslag", startte de rechtsback bij ESPN aan zijn analyse. ,,We begonnen goed, eigenlijk precies zoals we wilden, maar op een gegeven moment voelde je dat zij sterker werden en beter in de wedstrijd kwamen. Daar moet je slimmer mee omgaan, maar 2-2 is gewoon terecht.”



Het was dit seizoen niet voor het eerst dat PSV naar mate de wedstrijd vorderde wat meer verval toonde. ,,Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Soms laten we wel verbetering zien, dat we de wedstrijd wat meer blijven controleren, maar je weet ook dat zij altijd kansen gaan creëren. Ik denk dat we iets slimmer met bepaalde situaties moeten omgaan en soms lukt dat niet, dan is het zuur dat je alsnog 2-2 speelt.”