Duitsland degradeert naar Divisie B in de Nations League

Lloris: De tegenstan­der was erg sterk

23:44 Keeper Hugo Lloris, die Frankrijk van een grotere nederlaag behoedde, was onder de indruk van Oranje, dat in de Kuip met 2-0 won. ,,De tegenstander was erg sterk. Wij speelden niet naar ons kunnen. We moeten onszelf uitdagen na deze nederlaag en hopen op een overwinning voor Duitsland (maandag tegen Oranje, red.)” aldus de doelman tegen de Franse tv-zender TF1.