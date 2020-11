Duitse bondscoach Löw vol lof over PSV’er Max

Cambuur met zevenmijls­laar­zen op jacht naar KKD-re­cord

16:01 Door de indrukwekkende 7-2 overwinning van Cambuur Leeuwarden op Almere City heeft de ploeg van Henk de Jong al 42 doelpunten gemaakt in de eerste elf competitiewedstrijden. Een record in de competitie sinds de samenvoeging van de eerste divisies in 1962.