Duitse arbiter leidt afscheidsduel Sneijder

Voor het Nederlands elftal wordt het de vierde confrontatie met Peru, dat eerder deze zomer op het WK in Rusland bleef steken in de groepsfase. Het laatste duel was bijna twintig jaar geleden, op 10 oktober 1998. Toen won Oranje in Eindhoven met 2-0 dankzij doelpunten van Jaap Stam en invaller Peter van Vossen. In 1972 versloeg het Nederlands elftal de Zuid-Amerikanen in een oefeninterland met 3-0, op het WK van 1978 eindigde het groepsduel onbeslist (0-0).



De Johan Cruijff Arena zal zeker niet vol zitten tijdens de 134ste en laatste wedstrijd in Oranje van recordinternational Wesley Sneijder. De KNVB heeft vooralsnog zo'n 33.000 kaartjes verkocht. De eerste interland na de zomer blijkt al jarenlang weinig populair onder de oranjefans.