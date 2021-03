Duel tussen Ajax en ADO naar de avond

Royston Drenthe vrijgespro­ken: Niet bewezen dat in auto gevonden 176.500 euro werd witgewas­sen

3 maart Royston Drenthe is door de rechtbank in Breda vrijgesproken in een witwaszaak. De 33-jarige profvoetballer, die afgelopen anderhalf jaar uitkwam voor Kozakken Boys en nu voor Racing Murcia speelt, zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen. De rechter ziet daar echter onvoldoende bewijs voor.