Dubbel pech voor Luuk de Jong: PSV-aanvoerder mist penalty en valt uit met hoofdblessure

Met video Owen Wijndal: ‘Feyenoord favoriet? We hebben de beste spelers van Nederland’

Owen Wijndal had zich zijn start bij Ajax heel anders voorgesteld. De linkerverdediger kwam vorig jaar zomer voor 10 miljoen euro over van AZ en rekende in Amsterdam ook direct op een belangrijke rol. Bijna halverwege de competitie staat de teller op slechts zes duels in de Eredivisie en krijgt de bekritiseerde Calvin Bassey voorlopig de voorkeur als linksback.

20 januari