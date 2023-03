Druk op PSV en Ruud van Nistelrooij neemt toe: zeker Xavi Simons zit niet op Conference League te wachten

Donny van de Beek bezig aan herstel zware knieblessu­re: ‘Vertrouw het proces’

Donny van de Beek is volop bezig aan zijn revalidatie van de zware knieblessure die hij in januari opliep in het duel met oud-Feyenoorder Marcos Senesi van Bournemouth. De 25-jarige middenvelder van Manchester United staat wel de rest van het seizoen nog aan de kant.