Druk op Faber neemt toe na nederlaag in Breda

Opvallend was dat Faber in de slotfase zijn werk moest doen terwijl algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans pal naast de dug-out langs de zijlijn zaten. ,,Een beetje rugdekking is wel fijn'', luidde de eerste reactie van Faber op de vraag waarom Nijland en Jans niet gewoon op de tribune zaten. ,,Maar goed, Hans en Ron zijn erg betrokken. Ze blijven dicht bij de groep. Ze doen dit het hele seizoen al'', stelde de trainer voor de camera van FOX Sports.

Jans kan zich niet voorstellen dat het voor Faber minder werken is met hem en Nijland in zijn buurt. ,,We zijn betrokken en zo doen we dit het hele seizoen al. Alleen bij Ajax lukte dat niet omdat je dan verder van het veld zit'', zei de oud-trainer van Groningen.

Faber koos aanvankelijk voor een behoudende tactiek maar schakelde na rust toch weer over op een systeem met vier verdedigers en drie aanvallers. ,,We kregen toen twee goede kansen maar gaven ook te veel ruimte weg'', zei de geplaagde coach. ,,Zo gaven we de wedstrijd met twee doelpunten in zo'n twee minuten weg. In deze fase zit er veel tegen, maar we moeten ervoor zorgen dat we er donderdag weer staan'', doelde hij op het bekerduel met de amateurs van Hercules.