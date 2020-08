Druijf redt AZ weer in Europese wedstrijd: ‘Natuurlijk ga ik liggen als ik word aangeraakt’

Teun Koopmeiners benutte de strafschop in de 95ste minuut, waarna Albert Gudmundsson er met twee goals in de verlenging voor zorgde dat AZ doorging naar de derde voorronde van de Champions League. Daarin neemt AZ het op 15 of 16 september op tegen AA Gent, Dinamo Kiev of Benfica over één duel. Bij winst wachten dan nog play-offs over twee duels.



Het was niet de eerste keer dat Druijf zijn ploeg in de slotfase van een Europees duel hielp. Vorig jaar hielp hij AZ met twee doelpunten in de slotfase aan een gelijkspel tegen Partizan Belgrado in de Europa League: 2-2.



,,Ik doe mijn best als ik een kans krijg” , reageerde de 22-jarige spits uit Uitgeest. ,,Gelukkig was ik van waarde. De trainer liet me in de verlenging als aanvallende middenvelder spelen. Dat ging ook best lekker.”