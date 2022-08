Droomstart voor Sparta, maar AZ wint op Het Kasteel dankzij goal van talentvolle Milos Kerkez

Het snelste doelpunt ooit in de eredivisie van Vito van Crooij, die het record weliswaar moet delen met Koos Waslander, leverde Sparta uiteindelijk helemaal niets op. AZ won verdiend in een zeer vermakelijk duel op Het Kasteel: 2-3.

Grote kans dat Koos Waslander vandaag op een boot of op het strand verkoeling zocht en zijn telefoon plots wel héél vaak in zijn broekzak voelde trillen. Nog geregeld wordt hij herinnerd aan die dag in maart van 1982 toen hij, speler van NAC, maar acht seconden nodig had om PEC-doelman Bert van Geffen te kloppen. Na vandaag deelt hij dat eredivisierecord met Vito van Crooij (26), aanvaller van Sparta.



Van Crooij werd na een fraaie aftrapvariant van Sparta door spelverdeler Younes Namli achter de defensie van AZ gestuurd. Hij kapte doelman Hobie Verhulst goed uit en schoot Sparta daarna op voorsprong. Van Crooij zag zijn extreem vroege feestje aanvankelijk verstoord worden door de grensrechter die vlagde, maar kon alsnog en opnieuw juichen toen de video-arbitrage zijn doelpunt alsnog goed keurde. En dat allemaal onder toeziend oog van bondscoach Louis van Gaal, die de Sparta Marsch voorafgaand aan de wedstrijd fanatiek meezong.

Na ruim veertig jaar heeft Waslander er dus een lotgenoot bij en, ook mooi, Van Crooij zorgde voor het eerste eredivisiedoelpunt van Sparta op natuurgras in plaats van kunstgras in het Kasteel sinds 2010. Het veld beviel Van Crooij klaarblijkelijk wel, want in de tweede helft maakte hij ook zijn tweede treffer van de middag.

Volledig scherm De Servische linksback Milos Kerkez (18) maakte de 2-3 namens AZ op Het Kasteel. © ANP

Sparta hoopt dit seizoen niet zo in de problemen te komen als vorig jaar, toen uitgerekend thuis tegen AZ de ommekeer werd ingezet die leidde tot directe handhaving. Ook toen was Van Crooij trefzeker, ver in blessuretijd met een vrije trap, genoeg voor een belangrijk punt in de strijd om handhaving. Met het oog op die doelstelling was het punt tegen SC Heerenveen (0-0) vorige week al bemoedigend en het recoorddoelpunt van Van Crooij zorgde opnieuw voor een zetje in de rug.

Maar het grote nadeel van zo vroeg scoren is dat je tegenstander nog heel veel tijd heeft om orde op zaken te stellen. AZ, mentaal gesteund door de eclatante Europese overwinning op Dundee United afgelopen week (7-0), drong al snel na het tegendoelpunt aan. Sparta-doelman Nick Olij en verdediger Dirk Abels, die redding bracht toen Olij al gepasseerd was, zorgden ervoor dat de Rotterdammers niet al veel sneller weer naast AZ zouden staan.

Volledig scherm © ANP

Dat de gelijkmaker zou gaan vallen, was wel duidelijk. Uiteindelijk was het een overtreding van Bart Vriends op Vangelis Pavlidis die, een minuut voor rust, een penalty voor AZ opleverde. De Griek maakte zijn eerste doelpunt vanaf de strafschopstip voor AZ. Na rust hielden de Alkmaarders druk op Sparta en dat leverde via Dani de Wit ook een voorsprong op. Daar kon AZ precies twee minuten van genieten, want toen zorgde Van Crooij na een fraaie steekpass van Jonathan de Guzmán alweer voor de gelijkmaker.

Uiteindelijk kreeg AZ wat het toekwam. De energieke linksback Milos Kerkez (18) kreeg een voorzet voor zijn voeten en twijfelde niet. De Hongaar schoot daarmee de ploeg van trainer Pascal Jansen na 65 minuten spelen op voorsprong en daar zou het bij blijven op Spangen. Sparta is een recorddoelpunt rijker, maar koopt daar uiteindelijk helemaal niets voor.

Volledig scherm © ANP

