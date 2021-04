Droom komt uit voor AZ-trainer Jansen: ‘Zo'n kans is niet te plannen’

Jansen toonde zich vrijdagmiddag tijdens het persmoment voor de wedstrijd van zaterdag tegen Willem II trots. ,,AZ speelt op een goed niveau en dit is een goede organisatie met een duidelijke visie over hoe spelers ontwikkeld kunnen worden. Het is geweldig om daar leiding aan te geven.”

Niet te plannen

Voor Jansen was het een lange weg naar het hoofdtrainerschap van een eredivisieclub. Hij werkte al in de jeugd van Sparta, Vitesse en PSV en haalde in 2007 zijn Coach Betaald Voetbal-diploma. ,,Alles om ooit in de toekomst ja te kunnen zeggen tegen een aanbieding als dit. Ik ben heel erg voor geestelijke onafhankelijkheid en geloof ook heel erg in de juiste tijd, plaats en omstandigheid. Zo’n kans als dit is niet te plannen, dat komt op je pad. Ik geloof alleen in heel hard werken.”

Quote Je vangt ineens alle winden op. Een heel interes­sant proces Pascal Jansen

Donderdagmiddag was er uiteindelijk witte rook voor Jansen, die maandag al een gesprek voerde met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts. ,,Bij dat eerste gesprek hebben we vooral de periode vanaf december tot nu door doorgenomen.” Jansen kwam in december plots voor de groep te staan na het ontslag van hoofdtrainer Arne Slot. Jansen was nog assistent. ,,Ik kreeg sindsdien te maken met allerlei nieuwe dingen. Je vangt ineens alle winden op. Een heel interessant proces.” Volgens Jansen had de directie progressie gezien onder het bewind van Jansen. ,,En dat was niet verrassend, want we spreken elkaar geregeld. Zo’n club is AZ wel.”

Vlaar in de staf?

Volledig scherm AZ-directeuren Max Huiberts (links) en Robert Eenhoorn. Jansen is niet bang dat hij volgend seizoen ineens een heel andere selectie tot zijn beschikking heeft door de vele transfers die op handen zouden zijn. ,,Ik weet dat Max Huiberts er alles aan doet om volgend seizoen ook weer een prachtige selectie bij elkaar te krijgen. En vorige zomer werd ook al gezegd dat er veel spelers zouden vertrekken.” De komst van Sam Beukema van Go Ahead Eagles werd deze week afgerond. Hij is de eerste aanwinst waarvan Jansen nu weet dat hij over kan beschikken. ,,De doelstelling voor de club blijft ook volgend seizoen hetzelfde”, weet Jansen. ,,We willen weer de top vier halen en ons kwalificeren voor Europees voetbal Dat is niet veranderd. ”

Over de samenstelling van zijn technische staf is Jansen nog aan het nadenken. ,,Dat ligt op dit moment nog open en ik wil er over nadenken hoe ik dat zou willen hebben. In het verleden heb ik het daar weleens met Frank de Boer over gehad, met wie ik de trainerscursus liep. Hij koos destijds als trainer van Ajax bijvoorbeeld met Hennie Spijkerman voor een heel ervaren assistent. Dat neem ik ook mee in mijn gedachte. Het is duidelijk dat er de staf er is om de spelers beter te maken. Er moet dus een topstaf staan.” Of de onlangs gestopte Ron Vlaar daar dan direct onderdeel uit van gaat maken, wilde Jansen nog niet zeggen.