Drietal Heerenveen krijgt rust voor bekerduel met TOP Oss

Heerenveen heeft tot maandagavond nog geen coronabesmettingen in de selectie gehad. Jansen: ,,Dit is elke keer toch wel weer spannend. We doen allemaal ons uiterste best om besmettingen te voorkomen. Toen we vrijdag voor de wedstrijd tegen Emmen hoorden dat er geen besmettingen waren, hebben we toch wel even gejuicht.”