Drie debutanten bij Jong Oranje

EK onder 17 Van Wonderen trots op Oranje onder 17: 'Finale wordt een clo­se-call'

10:25 Kees van Wonderen is trots op het bereiken van de finale van het EK met Oranje onder 17. De bondscoach van de Nederlandse beloften vindt het ook leuk dat zondag Italië de tegenstander is in de eindstrijd in het Engelse Rotherham. ,,We kennen Italië goed, dit seizoen hebben we al twee keer tegen elkaar gespeeld,’’ zegt Van Wonderen.